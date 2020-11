La meilleure glisse Philips avec la semelle résistant le mieux aux rayures

La semelle T-ionicGlide est la semelle la plus haut de gamme de Philips. Son excellente glisse rend le repassage plus facile et plus rapide. Plus solide et résistante que l'aluminium, sa base en acier inoxydable comprend une couche d'oxyde de titane, pour une excellente résistance aux rayures. Sa forme et ses trous soigneusement conçus permettent une répartition uniforme de la vapeur, afin d'éliminer rapidement les faux plis.