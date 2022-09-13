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Arrêté
Pression maxi. 7,2 bars
Effet pressing jusqu'à 490 g
Réservoir d'eau de 1,8 l
Réservoir d'eau amovible
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice pour un remplissage facile sous le robinet et sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.
Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.
Récompenses
4.8
sur 6
181
Avis
95%
recommandent ce produit
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Avantages
Βάρος και ισχύ
Contre
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Avantages
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Contre
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
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JKHZ
11/02/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Avantages
Qualidade
Contre
Nenhuma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor