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Niet meer leverbaar
Druk max. 7,2 bar
Stoomstoot van max. 490g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter
Afneembaar waterreservoir
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.
Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.
Prijzen
4.8
van 5
181
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Voordelen
Βάρος και ισχύ
Nadelen
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Voordelen
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Nadelen
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
JKHZ
11/02/2022
Portugal
Geverifieerde koper
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Voordelen
Qualidade
Nadelen
Nenhuma
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor