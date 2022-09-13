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  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Niet meer leverbaar

PerfectCare EliteStrijkijzer met stoomgenerator

GC9642/60

4.8
| (181) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
PerfectCare Elite van Philips zorgt voor moeiteloos strijken en snelle resultaten. Met de OptimalTEMP-technologie kunt u nu zowel jeans en zijde strijken, zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen brandplekken op alle strijkbare kleding.
Bekijk alle voordelen

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

  • Druk max. 7,2 bar

  • Stoomstoot van max. 490g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter

  • Afneembaar waterreservoir

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

Bespaar energie met de ECO-modus

Bespaar energie met de ECO-modus

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.8

van 5

181

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Voordelen

Βάρος και ισχύ

Nadelen

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Voordelen

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Nadelen

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

11/02/2022

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Voordelen

Qualidade

Nadelen

Nenhuma

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

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