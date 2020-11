Élimination facile des faux plis, de haut en bas

Notre nouveau défroisseur ComfortTouch élimine les faux plis et rafraîchit les tissus. Grâce à la technologie FlexHead et à la planche ultra-longue StyleBoard, obtenez des vêtements impeccables de haut en bas, en toute simplicité et efficacité. Voir tous les avantages