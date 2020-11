Une solution compacte pour un défroissage facile

Un défroissage plus facile grâce à la plaque chauffante SmartFlow. Fonctionne à la verticale ou à l'horizontale pour défroisser les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide ! Voir tous les avantages