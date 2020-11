Poignée ergonomique unique PostureProtect

La poignée brevetée PostureProtect vous permet de profiter d'une posture 4 fois meilleure : elle vous évite de vous pencher lorsque vous passez l'aspirateur et vous permet de garder votre poignet dans une position confortable. De plus, les deux poignées améliorent la maniabilité et vous pouvez piloter l'aspirateur à l'aide des commandes manuelles.