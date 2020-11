Unieke, PostureProtect-handgreep met ergonomische vorm

De gepatenteerde PostureProtect-handgreep is 4x beter voor uw lichaamshouding: u hoeft niet te buigen tijdens het stofzuigen; u kunt uw pols in een comfortabele positie houden; manoeuvreren is eenvoudig dankzij beide handgrepen en u kunt de stofzuiger reguleren met tiptoetsen.