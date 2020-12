Brosse TriActive 3-en-1

La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.