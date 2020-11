Système de contrôle actif du parfum diffusant une odeur agréable

Pour vous garantir une sensation de propreté et de fraîcheur, chaque aspirateur Jewel est équipé d'un système intégré et réglable de contrôle actif du parfum. Deux types de billes parfumées sont disponibles : parfum fleuri (FC8025) et parfum citron (FC8026).