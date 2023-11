Aspirer et nettoyer en un seul geste

SpeedPro Max Aqua, c’est le moyen le plus rapide de nettoyer la maison sans fil. Avec son système unique de nettoyage, vous passez l'aspirateur et le torchon en un seul mouvement. Nettoyez jusqu'à 60m2 avec un seul réservoir et ce, jusqu'à 75 minutes sans interruption. Utilisez la technologie AquaBoost pour éliminer les taches tenaces en une seule opération. Si vous voulez uniquement passer l'aspirateur, utilisez la brosse à 360 degrés. Elle aspire la poussière et la saleté à chaque mouvement, même vers l'arrière et sur les côtés. Voir tous les avantages