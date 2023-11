Stofzuigen en dweilen in één beweging Met de Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua haalt u de snelste manier van snoerloos schoonmaken in huis. Met het unieke dweilsysteem kunt u stofzuigen en dweilen in één beweging. Dweil tot 60m2 met één reservoir en tot wel 75 minuten zonder onderbreking. Gebruik de AquaBoost-technologie om hardnekkige vlekken in één keer te verwijderen. Mocht u alleen willen stofzuigen, gebruik dan het 360 graden mondstuk met LED-verlichting. Hiermee wordt 99,7% van al het stof en vuil met iedere beweging opgezogen, zelfs achterwaarts en langs de zijkanten.