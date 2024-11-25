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  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
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Arrêté

Série 7000Fer à vapeur HV bleu clair/gris

DST7011/20

4
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Vapeur puissante assurée
Des performances durables avec le système anticalcaire Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Plus résistant encore mieux aux rayures.
Voir tous les avantages

Grâce à notre effet pressing amélioré

Vapeur puissante assurée

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 220 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

Semelle SteamGlide Plus

Semelle SteamGlide Plus

Notre semelle SteamGlide Plus glisse parfaitement sur tous les vêtements. Antiadhésive et facile à nettoyer, elle offre une excellente résistance aux rayures et à l'usure.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

25/11/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής

Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω

Avantages

Η αξιοπιστία της επωνυμίας

Contre

Η σχετική ακαμψία του καλωδίου

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

23/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Κοντό καλώδιο

Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

06/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!

Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Avantages

Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

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  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.