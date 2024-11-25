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Payez plus tard avec Klarna
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Arrêté
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 220 g
Semelle SteamGlide Plus
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.
Notre semelle SteamGlide Plus glisse parfaitement sur tous les vêtements. Antiadhésive et facile à nettoyer, elle offre une excellente résistance aux rayures et à l'usure.
4.0
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
teach24
25/11/2024
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής
Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω
Avantages
Η αξιοπιστία της επωνυμίας
Contre
Η σχετική ακαμψία του καλωδίου
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Katerinio
23/06/2024
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Κοντό καλώδιο
Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο
Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Μαρίνα
06/05/2024
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!
Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Avantages
Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι