Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio

L'appli DockStudio gratuite de Philips offre de nombreuses fonctions très pratiques pour votre station d'accueil. Écoutez vos émissions de radio favorites, découvrez de nouveaux morceaux grâce aux milliers de stations de radio Internet du monde entier, parcourez votre bibliothèque musicale et partagez vos morceaux avec vos amis via Facebook et Twitter. En mode horloge, vous pouvez personnaliser les musiques utilisées pour l'alarme et accéder à des prévisions météorologiques actualisées. Visitez l'App Store pour télécharger DockStudio ou pour en savoir plus.