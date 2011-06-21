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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Optez pour une transmission sans fil via Bluetooth® et profitez de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos avec cette station d'accueil Philips DS3500/12. Connectez votre iPod/iPhone/iPad à votre ordinateur via un port USB. Branchez-la sur le secteur ou utilisez des piles.
pour iPod/iPhone/iPad
Alimentation batterie ou secteur
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
4.0
sur 6
27
Avis
92%
recommandent ce produit
Cibou
21/06/2011
France
Excellent
Utilisation très facile. Liaison Bluetooth avec ipad2 immédiate. Le son est très bon. Malgré la taille réduite de l'appareil bon rendu des basses.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3500 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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gustie6
19/10/2012
België
Acheteur vérifié
uitstekend
een leuke en prima uitbreiding voor je iPad of iPhone. gemakkelijk aan te sluiten aan andere toestelletjes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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hilario
27/05/2012
België
ben zeer content
zeker aan te raden snelle bloothoot verbinding en goede geluid en ook zuiver geluid zeer gebruiks vriendelijk
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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