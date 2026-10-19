ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP6100RG/11

Ultra-fin, grande capacité

Oubliez les problèmes d'autonomie : le chargeur autonome est fin mais doté d'une grande capacité, afin de vous fournir l'énergie nécessaire pour recharger entièrement votre iPhone plus de 3 fois. La batterie Li polymère et la technologie de protection intelligente offrent des fonctions de sécurité qui vous protègent, vous et vos appareils.

Voir tous les avantages

Câble Lightning intégré et 1 port USB supplémentaire

Ultra-fin, grande capacité

  • Universel

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Câble micro-USB inclus pour la connexion et le chargement

Le câble micro USB/USB 2.0 inclus est conçu pour les téléphones portables, appareils photo numériques et autres appareils portables dotés d'une connexion micro USB. Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 256.2 kB
  • 28 November 2023

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.