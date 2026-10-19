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Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP2106RG/11

Fin, sûr et esthétique

Oubliez les problèmes d'autonomie avec ce chargeur autonome exceptionnel. Le connecteur de type C permet de recharger les téléphones portables dernier cri à pleine vitesse, tandis que le port USB supplémentaire charge tous les appareils à charge USB. Fin, plat et pratique pour votre téléphone portable, il bénéficie d'une grande capacité.

Voir tous les avantages

Chargeur de batterie, 1 port USB-A, 1 port USB-C

Fin, sûr et esthétique

  • Universel

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Voyant d'alimentation

La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 251.9 kB
  • 21 July 2026

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