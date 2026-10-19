Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DLP2106RG/11
Fin, sûr et esthétique
Oubliez les problèmes d'autonomie avec ce chargeur autonome exceptionnel. Le connecteur de type C permet de recharger les téléphones portables dernier cri à pleine vitesse, tandis que le port USB supplémentaire charge tous les appareils à charge USB. Fin, plat et pratique pour votre téléphone portable, il bénéficie d'une grande capacité.
Universel
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.