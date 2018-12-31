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Arrêté

Câble USB &gt; micro-USB

DLC5204U/00

Câble USB-A &gt; micro-USB tressé haut de gamme

Fonctionne avec votre chargeur USB secteur ou allume-cigare existant doté d'une prise micro-USB. Un câble de rechange ou de secours très pratique !

Voir tous les avantages

Câble USB-A > micro-USB tressé haut de gamme

  • Synchronisation et charge

  • 1,2 m

  • Câble tressé noir

Design avec câble tressé flexible et robuste

Prend en charge le transfert de données USB 2.0

Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

Test de tension réalisé plus de 10 000 fois

Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.

Spécificités Techniques

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