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Arrêté

Microchaîne classique

DCM377/12

4.1

| (9) Avis | 100% recommandent ce produit

L'obsession du son

Écoutez une musique au son pur et détaillé provenant de différentes sources grâce au tweeter à dôme de cette microchaîne classique Philips. Chargez votre iPod/iPhone et diffusez sa musique. Avec la lecture de CD MP3, et les fonctions MP3 Link et USB Direct, profitez d'une expérience musicale riche.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • station d'accueil pour iPhone/iPod

  • 100 W

Tweeter à dôme pour un son riche et naturel

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Système RDS pour des informations sur les stations et services de données

Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

9

Avis

100%

recommandent ce produit

2

14/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein ausgezeichnetes Gerät für´s Büro

Das Micro-Musiksystem DCM377 bietet für kleines Geld alles was das Herz begehrt. Vor Allem einen beachtlichen Klang, bei kleinstem Platzanspruch. Auch eine große Spannbreite von Musikstilen auf iPod/iPhone wird glasklar und wenn gewünscht auch druckvoll aus den kleinen Boxen geblasen. So vergeht der Tag im Büro doppelt so schnell.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem

15/05/2012

España

España

Sonido, Diseño y precio inmejorables.

Es una Microcadena que cumple todas las espectativas, el sonido es de gran calidad, la sintonización de cadenas de radio perfecta, el diseño siendo bastante clasico y funcional es perfecto. Y sobre todo el precio que es bastante bueno para la calidad total del producto

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Cet avis concerne le produit DCM377 Microcadena clásica

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Cet avis concerne le produit DCM377 Microcadena clásica

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM377 Classic micro sound system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM377 Classic micro sound system

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