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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

DCM377/12

4.1

| (9) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Op dit Philips Classic-microsysteem met dome-tweeter kunt u naar muziek vanaf allerlei apparaten luisteren met een zuiver geluid vol details. Luister naar uw iPod/iPhone en laad deze op, en verrijk uw muziekervaring met MP3-CD-weergave, MP3 Link en USB Direct.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • dock voor iPhone/iPod

  • 100W

Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

9

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system

16/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent micro music system.

For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system

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