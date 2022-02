Profitez de toute la musique de votre GoGear avec un son sublime

L'élégante station d'accueil Philips DC950 lit la musique de votre baladeur audio/vidéo GoGear tout en le rechargeant. Profitez de ses basses puissantes et de ses doubles enceintes wOOx. Et pour encore plus de musique, sélectionnez la bande FM. Voir tous les avantages