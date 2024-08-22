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Ce bac d'égouttement recueille l'eau résiduelle de votre appareil. Il est facile à retirer et à nettoyer. Compatible avec les PHILIPS 3000 et PHILIPS 4000.
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