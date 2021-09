Bluetooth intégré pour prendre vos appels en mains libres et diffuser votre musique sur les haut-parleurs

Vous contrôlez tout avec le système pour voiture Philips. La fonction Bluetooth vous permet de connecter votre iPhone au système audio de votre voiture afin de prendre des appels téléphoniques en mode mains libres au moyen du micro intégré et des haut-parleurs de la voiture. Vous pouvez en outre écouter toutes les musiques stockées sur votre iPhone via les haut-parleurs de votre voiture, sans devoir poser votre appareil sur la station d'accueil. La connexion stable et l'excellente qualité sonore garantissent des appels téléphoniques toujours clairs. Philips vous permet de vous concentrer sur la route et de garder vos mains sur le volant, pour un voyage plus agréable et plus sûr.