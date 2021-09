Dock hem op uw dashboard

Kruip fluitend achter het stuur met dit Philips-entertainmentsysteem voor in de auto, dat naadloos samenwerkt met uw Android-telefoon. Laad uw apparaat op via het dashboard, bepaal zelf waarnaar u luistert met de gratis app en beantwoord handsfree telefoongesprekken, of uw telefoon nu in het dock is geplaatst of niet. Bekijk alle voordelen