FullSound donne vie à vos fichiers musicaux MP3

La technologie FullSound innovante de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez écouter vos musiques sans la moindre altération. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, la technologie FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous donnera des ailes !