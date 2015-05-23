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Audio-/videosysteem voor in de auto

CED1900BT/12

4

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Ervaar livemuziek met video in uw auto

De Philips CED1900BT heeft een kleurenscherm van 6,2 inch voor het weergeven van video's en foto's, en zorgt voor ultiem entertainment in uw auto. Geniet ook van films en muziek via verschillende bronnen en mis nooit een oproep dankzij de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Ervaar livemuziek met video in uw auto

  • 15,7 cm (6,2") aanraakscherm

  • Bluetooth

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek

Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden van uw telefoon naar het auto-entertainmentsysteem streamen.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Audio-uitgang voor versterkertoevoeging

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
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1

23/05/2015

France

France

Bon rapport qualité/prix

Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !

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Deze review is gemaakt voor CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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08/08/2013

France

France

excellent produit, sauf pour la navigation GPS

Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .

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Deze review is gemaakt voor CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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27/07/2013

France

France

CED1901BT non referencé

aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.

Deze review is gemaakt voor CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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