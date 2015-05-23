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Ervaar livemuziek met video in uw auto
De Philips CED1900BT heeft een kleurenscherm van 6,2 inch voor het weergeven van video's en foto's, en zorgt voor ultiem entertainment in uw auto. Geniet ook van films en muziek via verschillende bronnen en mis nooit een oproep dankzij de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger.
15,7 cm (6,2") aanraakscherm
Bluetooth
Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden van uw telefoon naar het auto-entertainmentsysteem streamen.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
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4.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
AlexTech69
23/05/2015
France
Bon rapport qualité/prix
Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
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TITIN10
08/08/2013
France
excellent produit, sauf pour la navigation GPS
Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .
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actarus
27/07/2013
France
CED1901BT non referencé
aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.
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