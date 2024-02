Écoutez votre musique sans fil avec la technologie Bluetooth®

Dotée de la technologie Bluetooth®, la microchaîne hi-fi BTM630 vous permet de profiter de la musique stockée sur votre téléphone portable et sur votre PC grâce à une liaison sans fil. Les fonctions audio complètes incluent un microphone intégré pour passer des appels mains libres et la possibilité de basculer entre appels et musique. Voir tous les avantages