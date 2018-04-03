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Arrêté
Un son hi-fi adapté à votre environnement
Connectez jusqu'à deux appareils Bluetooth® en même temps ou utilisez USB Direct, et personnalisez votre son avec Digital Sound Control. Connectez n'importe quel appareil audio via l'entrée Audio pour donner vie à votre musique. Design fin et compact permettant une installation murale.
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
4.2
sur 6
16
Avis
92%
recommandent ce produit
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Microchaîne
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Microcadena
Oui, je recommande ce produit
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Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
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