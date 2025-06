Lecture des DVD, (S)VCD, CD MP3, CD(RW) et Picture CD

Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, (S)VCD, CD-MP3, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. CD(RW) est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.