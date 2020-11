Application Lumea IPL, avec vous à chaque instant

L'application gratuite Lumea IPL vous permet de garder la peau lisse jusqu'à six mois* encore plus facilement, à domicile. À chaque étape, cette application intuitive peut vous assister en fournissant des conseils et astuces portant sur votre technique, tandis que ses programmes personnalisés et son planning adaptatif offrent une gestion des dates optimales. Ainsi, vous serez toujours impeccable, le plus rapidement possible.