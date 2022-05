Des boucles glamour deux fois plus vite*

Doté d'un système de bouclage intelligent et innovant, le boucleur automatique MoistureProtect crée des boucles glamour brillantes. Grâce à son design ouvert exclusif avec corps chauffant plus long, il stylise jusqu'à deux fois plus de cheveux à la fois*, tout en préservant leur hydratation naturelle. Voir tous les avantages