Ontworpen om het vastzitten van haren te voorkomen

Dankzij de unieke combinatie van ons open design, de gladde staaf en de intelligente sensor, kun je moeiteloos krullen maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken over vastzittende haren. De intelligente sensor pauzeert het apparaat als er te veel haar inzit of als het niet goed is geplaatst. Dankzij het innovatieve open en verticale design kun je je haar er meteen uithalen. De gladde en gesealde staaf voorkomt wrijving en verzorgt je haar. Style zonder zorgen.