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Arrêté
BDL4660EL/00
117 cm
LED à technologie Edge-lit
Full HD
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.
Notation globale