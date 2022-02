AirStudio+ Lite, pour diffuser et contrôler la musique depuis un appareil portable

Disponible depuis l'App Store d'Apple et Google Play, cette application détecte automatiquement les appareils portables et autres appareils compatibles connectés à votre réseau Wi-Fi domestique, et vous offre un contrôle immédiat de votre musique. Contrôlez la lecture de la musique, le volume et les réglages du son, ainsi que les services musicaux en ligne et la radio Internet depuis n'importe quel appareil, où que vous vous trouviez.