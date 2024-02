Écoutez de la musique ou la radio tout en visionnant vos photos.

Visualisez vos photos tout en écoutant votre musique ou station de radio préférée. Sélectionnez Photo with music (photo avec musique) dans le menu, puis installez-vous confortablement pour profiter des deux à la fois. Le radio-réveil Philips est doté d'un port USB et de logements pour cartes mémoire SD pour vous permettre d'écouter votre musique MP3 et WMA préférée et d'afficher vos images numériques préférées sur l'écran LCD.