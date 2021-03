Réveil en musique

Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning ou le connecteur 30 broches, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil pouvant accueillir deux iPod/iPhone/iPad est en outre doté d'un port USB supplémentaire, pour pouvoir recharger jusqu'à trois appareils en même temps et avoir la certitude de vous réveiller à l'heure. Voir tous les avantages