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Arrêté

Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

AJ7260D/12

3.7

| (23) Avis

Réveil en musique

Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning ou le connecteur 30 broches, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil pouvant accueillir deux iPod/iPhone/iPad est en outre doté d'un port USB supplémentaire, pour pouvoir recharger jusqu'à trois appareils en même temps et avoir la certitude de vous réveiller à l'heure.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Réveil en musique

  • Double dock Apple pour iPod/iPhone/iPad

  • Port USB pour charge

  • FM, double alarme

  • 8 W

Système de station d'accueil double diffusant la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad tout en le rechargeant

Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square (valeur efficace en français). Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

23

Avis

18/04/2014

France

France

Produit excellent facile utilisation

Excellent ,prise USB arrière géniale permet de connecter nombres d'appareil.rare sur d'autre produit .qualité son très bonne ,design correct ravis de mon achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

08/04/2014

France

France

Philips Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge AJ7260D Connecteur Lightning, connecteur 30 broches et charge USB pour iPod/iPhone/iPad

Très bon produit, où l'on peut écouter des stations de radios, depuis iPod/iPhone/iPad, se réveiller avec iPod/iPhone/iPad, en mettant l'alarme....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7260D Radio-réveil 2 stations d'accueil 3 moyens de charge

06/10/2013

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit vielen Funktionalitäten und gutem Sound

Gerät ausgepackt und eingesteckt. Noch bevor ich die Bedienungsanleitung gelesen hatte, steckte ich mein iPhone 4S auf den Docking-Anschluss. Dann wollte ich als erstes die Uhrzeit einstellen. Und siehe da: das Gerät hatte sich bereits mit der Uhrzeit des iPhones synchronisiert. Tolle Funktion. Design: An der Optik und Haptik gibt es keine Kritikpunkte. Funktionalität: Die Schalter befinden sich alle an der Geräteoberseite, sind logisch angeordnet und einfach zu bedienen. Beim Alarm kann man aus drei verschiedenen Quellen wählen: Dock 1, Dock 2 und Radio. Auch die Lautstärke des Alarms lässt sich einstellen. So ist nicht die zuletzt eingestellte Lautstärke maßgebend. Beim Alarm wird die Lautstärke langsam auf den einstellten Wert hochgefadet. An der Rückseite ist ein USB-Anschluß vorhanden, an dem noch ein drittes Gerät aufgeladen werden kann. Ebenfalls ist dort noch ein Audio-Eingang vorhanden. Radiosender (bis zu 20 Sender) können automatisch oder auch manuell gespeichert werden. Schön wäre hier, wenn es noch ein paar wenige feste Stationstasten vorhanden wären, so dass nicht immer die ganze gespeicherten Sender durchgeklickt werden müssen. Sound: Möglichkeit der Auswahl von Soundeffekten und dynamischer Bassverstärkung. Lautsprecher haben für eine Ausgangsleistung von 8 Watt einen sehr guten Klang, auch bei Erreichen der Höchstlautstärke kein Verzerren hörbar. Fazit: Rundum gelungenes Gerät, an dem es nichts auszusetzen gibt. Vom mir daher eine absolute Kaufempfehlung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7260D Radiowecker mit dualem Dock für dreifaches Aufladen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7260D Radiowecker mit dualem Dock für dreifaches Aufladen

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  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.