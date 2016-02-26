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Niet meer leverbaar

Klokradio met dubbele dock en driedubbele oplader

AJ7260D/12

3.7

| (23) Reviews & awards

Word wakker met heerlijke muziek

Nu kunt u muziek op uw iPod/iPhone/iPad beluisteren en uw apparaten opladen via de Lightning- of 30-pins aansluiting en genieten van vol en helder geluid. Deze chique wekkerradio met dubbele dock heeft een extra USB-poort zodat u drie apparaten tegelijkertijd kunt opladen. En uiteraard verslaapt u zich met deze wekkerradio nooit meer!

Bekijk alle voordelen

met dit docking station voor iPod of iPhone

Word wakker met heerlijke muziek

  • DualDock voor iPod/iPhone/iPad

  • USB-aansluiting voor opladen

  • FM, tweevoudig alarm

  • 8 W

Dubbel dockingsysteem waarmee u tegelijkertijd uw iPod/iPhone/iPad kunt opladen en muziek afspelen

Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en helder geluid

Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

23

Reviews & awards

26/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger

Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

26/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger

Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

31/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great quality sound - nice deep base. Easy to set up - just sit your iPhone/ipad onto connector and the time and day sets up automatically. Great feature of being able to turn the display off completely during night hours as well as having 3 other brightness choices. Lovely touch when the radio comes on in the morning - it starts of very quietly and gradually increases to the volume level that has been chosen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

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