Gardez vos objets de valeur à portée de main

La solution Philips InRange vous permet de garder vos objets de valeur et votre iPhone à portée de main, grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Elle vous alerte si vous oubliez vos objets de valeur et vous aide à les retrouver si vous les égarez. Convient parfaitement pour les portefeuilles ou les clés, pour plus de sérénité. Voir tous les avantages