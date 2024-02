Fonctionnement sur secteur et sur piles pour plus de liberté

Cette radio Philips fonctionne sur piles ou sur secteur pour plus de confort et de flexibilité. Lorsque vous n'avez pas accès à une prise électrique ou lorsque vous êtes gêné par la vue de câbles disgracieux, optez pour un fonctionnement sur piles. Lorsque vous devez pouvoir compter sur une alimentation électrique stable et continue, branchez le poste directement sur une prise murale. À vous la liberté d'écouter la radio partout où vous le désirez.