Câble micro-USB intégré pour recharger n'importe quel appareil USB

Il est difficile de couper tout contact avec la civilisation, et désormais ce n'est plus nécessaire. Ce n'est pas toujours facile de trouver un chargeur pour téléphone portable ou autre appareil en plein air ; c'est pour cette raison que l'appareil est équipé d'un port micro-USB intégré qui vous permet de bénéficier en permanence de suffisamment d'électricité pour profiter de votre musique et de vos films, ou juste pour votre tranquillité d'esprit. Il est également idéal comme alimentation de secours en cas de coupure de courant. Cette source de courant d'origine cinétique vous permettra de rester connecté et alimenté en permanence.