Un plus grand contraste, pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre

La lumière blanche intense à une température de couleur de 5 000 K rend les panneaux et les marquages routiers plus visibles. La lumière plus blanche améliore votre concentration et vous aide à maintenir votre vigilance la nuit, pour une expérience de conduite plus sûre et confortable.