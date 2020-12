Philips-autolampen hebben een zeer goede weerstand

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.