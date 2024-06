Jouez ! 144 Hz*, latence ultra-faible, VRR, FreeSync.

Profitez pleinement de votre équipement de gaming nouvelle génération grâce à votre téléviseur Ambilight avec port HDMI 2.1 permettant un gameplay ultra-réactif et des graphismes fluides. Maîtrisez chaque mouvement, réagissez au quart de tour et driftez comme un pro. Les technologies VRR et FreeSync sont toutes deux prises en charge. Le mode de jeu Ambilight intensifie l'émotion, et si vous jouez sur PC, vous pouvez profiter de la VRR à 144 Hz via HDMI.