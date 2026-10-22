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Arrêté
48PFK6989/12
Téléviseur LED ultra-plat Smart TV Full HD
Le téléviseur LED Smart TV Philips série 6900 est doté d'un cadre ultra-fin coupé en biseau qui vous enchantera. Esthétique, il regorge en outre de fonctionnalités telles que l'Ambilight, la 3D, Skype™ et bien plus encore.
122 cm (48")
Téléviseur LED Full HD
Dual Core
DVB-T/C/S/S2
Copiez ce qui est affiché sur votre appareil intelligent et partagez-le avec vos amis et votre famille sur votre téléviseur. Des photos aux vidéos, en passant par les jeux et plus, copiez tout le contenu de votre smartphone et de votre tablette sur votre grand écran par une simple commande.
Libérez-vous de la diffusion traditionnelle. En jouant le rôle de serveur, votre Philips Smart TV vous permet de vous connecter à un autre téléviseur du même réseau Wi-Fi. Une fois connecté, vous pouvez partager la télévision numérique et des enregistrements à partir de ce téléviseur sur un téléviseur client, sans nouveaux câbles ni dépenses en abonnements divers.
Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 600 Hz pour vous faire profiter d'une netteté absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
L'application MyRemote et les fonctionnalités associées varient selon le modèle de téléviseur et le pays, ainsi que le modèle de smartphone et le système d'exploitation. Pour plus de détails, visitez www.philips.com/TV.
Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.
L'offre Cloud TV dépend de la disponibilité et de la réglementation du pays
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
L'appareil photo du téléviseur Philips (PTA317) est vendu séparément.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.