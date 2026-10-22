Multiroom TV - deel live-TV en opnamen tussen TV's

Traditionele uitzendingen zijn passé. Uw Philips Smart TV fungeert als een server en kan verbinding maken met een andere TV op hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Zodra ze met elkaar zijn verbonden, kunt u digitale TV-uitzendingen en opnamen van deze TV delen met een client-TV zonder dat u kabels hoeft te leggen of geld kwijt bent aan meerdere abonnementen.