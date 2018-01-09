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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
48PFK6989/12
Niet meer leverbaar
Moet ik mijn HDMI 1.3-kabel vervangen door een HDMI 1.4-kabel voor 3D-beeld?
Wat is DiSEqC?
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