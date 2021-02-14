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Arrêté
32BDL4050D/00
32" (81 cm)
Avec Android
400 cd/m²
Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
1.0
sur 6
1
Avis
BAM51
14/02/2021
United Kingdom
Really hard to use compared to most display screen
Menus are hard to use - not intuitive at all - instructions are poor. Not plug and pay and certainly not effortless - struggling to import content from USB stick.
Avantages
None so far
Contre
Hard to use - difficult to understand - not easy to use
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²