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Arrêté
231B4LPYCB/00
B-line
23" (58,4 cm)
Écran Full HD
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
5.0
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Elko49
28/05/2019
Suisse
erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen
Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
JimmyJimmy
25/08/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Prima
Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
webtintin
17/04/2014
Italia
Semplice e funzionale
Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor