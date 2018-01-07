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Arrêté
22PFS4031/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
L'élégant design du téléviseur Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear apporte du style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HEVC associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
55 cm (22")
Téléviseur LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
3.5
sur 6
18
Avis
Herbert7149
07/01/2018
Deutschland
Dies ist ein super TV Gerät
Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
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Resübeil
15/05/2017
Deutschland
Full HD-LED-Fernseher Serie 4000
Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
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Gabbo
02/03/2017
Deutschland
Design und Leistung sind großartig
Der Fernseher sieht super aus, ist leicht mit der Wandhalterung anzubringen, bei mir hängt er in der Küche. Das Bild wir von unten betrachtet und ich bin sehr begeistert. Das Einrichten war auch leicht, aber..... Die Reihenfolge der Sender selbst einzurichten, das funktioniert bisher auch nicht mit der Anleitung.
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.