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Arrêté
227E7QDSB/00
Des couleurs éclatantes, des détails nets
Cet excellent écran grand angle affiche des couleurs éclatantes et des détails nets, tandis que son design élégant apporte une touche de fraîcheur, à la maison comme au bureau.
E-line
22 (diag. 54,6 cm / 21,5")
Full HD (1 920 x 1 080)
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
3.8
sur 6
4
Avis
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Cet avis concerne le produit 237E7QDSB LCD monitor
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Rody
27/02/2017
Italia
Acheteur vérifié
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 227E7QDSB Monitor LCD
Oui, je recommande ce produit
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Peter57
28/11/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 237E7QDSB LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
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Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
La marque/marque commerciale « AH-IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests GtG ou GtG (BW).