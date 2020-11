Boîtier robuste, résistant à l'eau et à la poussière

Le MDLS résiste aux chocs (IK07), ainsi qu'à l'eau, à la poussière et aux solvants des ateliers (IP54). Toutes ces normes vous garantissent une bonne robustesse et protègent votre MDLS des chocs, de l'eau, de la poussière et des solvants des ateliers.