Temps de réponse rapide pour un rendu parfait des images en mouvement

Le temps de réponse correspond à la vitesse de réaction du signal exprimée en millisecondes. Le temps de réponse marche/arrêt est la durée nécessaire à l'écran pour passer du blanc au noir complet, et inversement. Le temps de réponse marche/arrêt rapide améliore l'affichage de texte. Le temps de réponse gris à gris est la durée moyenne de transition entre différents jeux de niveaux de gris aléatoires : plus le temps de réponse est bas, plus les transitions sont rapides. En outre, plus ce temps est rapide, mieux c'est car un temps de réponse rapide élimine les artefacts d'images visibles lors de l'affichage d'images ou d'objets en mouvement.