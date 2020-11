Remplacez les ampoules par paires pour plus de sécurité

Il est tout simplement plus logique de changer les lampes pour éclairage avant par paires, plutôt que de remplacer uniquement celle qui est défaillante. Les lampes modernes produisent un flux lumineux plus élevé et de meilleures performances, pour une conduite plus sûre. En remplaçant les lampes par paires, vous gagnez du temps et de l'argent, limitez les risques de défaillance des éclairages avant, bénéficiez d'un faisceau plus lumineux et mieux équilibré, mais surtout, vous et vos proches gagnez en sécurité sur la route.